Общество

Регионы получат более 4 тысяч школьных автобусов

Партия «Единая Россия» учла предложения регионов в программе обновления парка «скорых» и школьных автобусов. В этом году субъекты РФ получат более 1600 новых машин скорой помощи и 4000 школьных автобусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировались на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.

Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России».

«Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе "Единой России" – в разделе "Современное образование и передовая наука". Государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города», - рассказал секретарь Генсовета.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что недавно шесть новых автомобилей скорой помощи поступили в межрайонные больницы Псковской области.

«Ожидается поставка еще 60 автомобилей. Благодаря поддержке секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, работе губернатора региона Михаила Ведерникова система здравоохранения в Псковской области развивается. На сегодняшний день парк машин скорой медпомощи в области уже хорошо обновлен: сейчас почти не осталось специализированных транспортных средств старше пяти лет», - добавил он.

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По словам заместителя председателя правительства Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода.

«В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи - комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – сообщил зампред правительства.

В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что первыми школьные автобусы получат семь регионов России: республики Татарстан и Башкортостан, Удмуртская Республика, Омская, Ростовская и Нижегородская области, Пермский край. В них будет направлено более 3000 новых автомобилей.

«Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как идет реализация и в упомянутых регионах, и в тех регионах, которые войдут в эту программу на первом этапе», - отметила она.

Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября работает "Пушкинская карта", по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры», - сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населенные пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.

Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина и предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Андрей Турчак заявил, что этот вопрос депутаты «Единой России» поднимут на региональном уровне при обсуждении проектов бюджета.

«Секретари региональных отделений, руководители фракций в региональных парламентах - сейчас как раз время обсуждения и прохождения бюджета на 2022 год, плановый период 23-24 годов. Обязательно в бюджетных проектировках нужно учесть затраты на организацию внеклассной активности», – сказал он.

По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, одна из задач депутатов «Единой России» – справедливое распределение и новых «скорых» в регионах. «В первую очередь нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены. Также нужно привлекать к работе в новых "скорых" высококвалифицированных специалистов», - отметил он.

«На данный момент уже 900 новых "скорых" доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно - это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас – беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений», - добавил Денис Проценко.

Завершая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что инициатива депутатов «Единой России» по обновлению «скорых» и школьного автопарка поддержит отечественный автопром.

«Такой заказ позволяет планировать всю экономику и техническую политику на предприятиях автопрома на долгосрочный период. Это дает возможность планомерно проводить их техническое "перевооружение", сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки. Но самое главное – это дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому заводчане очень ответственно относятся к этому заказу. Больше таких инициатив дадут гарантированные заказы российской промышленности», – подчеркнул он.

Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука».