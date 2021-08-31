Регионы получат более 4 тысяч школьных автобусов

Партия «Единая Россия» учла предложения регионов в программе обновления парка «скорых» и школьных автобусов. В этом году субъекты РФ получат более 1600 новых машин скорой помощи и 4000 школьных автобусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты от «Единой России» ориентировались на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании, которое прошло в штабе общественной поддержки партии.
Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России».
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что недавно шесть новых автомобилей скорой помощи поступили в межрайонные больницы Псковской области.
По словам заместителя председателя правительства Юрия Борисова, в реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода.
В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что первыми школьные автобусы получат семь регионов России: республики Татарстан и Башкортостан, Удмуртская Республика, Омская, Ростовская и Нижегородская области, Пермский край. В них будет направлено более 3000 новых автомобилей.
«Представители партии на местах будут оперативно давать обратную связь о том, как идет реализация и в упомянутых регионах, и в тех регионах, которые войдут в эту программу на первом этапе», - отметила она.
Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
«В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября работает "Пушкинская карта", по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры», - сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населенные пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.
Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина и предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах. В ответ Андрей Турчак заявил, что этот вопрос депутаты «Единой России» поднимут на региональном уровне при обсуждении проектов бюджета.
По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, одна из задач депутатов «Единой России» – справедливое распределение и новых «скорых» в регионах. «В первую очередь нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены. Также нужно привлекать к работе в новых "скорых" высококвалифицированных специалистов», - отметил он.
«На данный момент уже 900 новых "скорых" доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно - это не какая-то одноразовая акция. То, что реализуется сейчас – беспрецедентно. Я уверен, что партия может обеспечить правильный контроль и реализацию этих направлений», - добавил Денис Проценко.
Завершая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что инициатива депутатов «Единой России» по обновлению «скорых» и школьного автопарка поддержит отечественный автопром.
«Такой заказ позволяет планировать всю экономику и техническую политику на предприятиях автопрома на долгосрочный период. Это дает возможность планомерно проводить их техническое "перевооружение", сохранять рабочие места, постоянно двигаться по обновлению линейки. Но самое главное – это дает уверенность в завтрашнем дне, поэтому заводчане очень ответственно относятся к этому заказу. Больше таких инициатив дадут гарантированные заказы российской промышленности», – подчеркнул он.
Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Владимир Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1600 из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства также отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука».