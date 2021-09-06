Общество

Псковские следователи встретились с ветераном, который стоял у истоков создания ведомства

Сотрудники следственного управления СК РФ по Псковской области встретились с первым руководителем регионального управления, государственным советником юстиции третьего класса Михаилом Дьяковым, который стоял у истоков создания ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ.

Встреча, на которой также присутствовал ветеран следственных органов старший советник юстиции Валерий Фомин, прошла напротив стен Псковского кремля.

7 сентября празднуется День образования СК при прокуратуре. Ветераны получили поздравления по случаю предстоящей памятной даты. Кроме того, Михаилу Дьякову вручили памятную медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».