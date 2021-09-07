Общество

Минтранс предлагает ввести ограничения по скорости для электросамокатов

Ограничения скорости предлагает ввести Минтранс для пользователей электросамокатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Вызвавший бурное общественное обсуждение документ вводит для пользователей запрет разгоняться быстрее 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части (ранее предлагали ограничение 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару). При этом столичные власти совместно с Минпромторгом пытаются добиться, чтобы лимит скорости был закреплен не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.

Электросамокаты и подобные устройства, как и планировалось ранее, будут выделены в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности. Минтранс хотел приравнять к СИМ также коньки, скейты, ролики и прочие устройства, работающие на «мускульной тяге», но от этой идеи отказались.

Как будет контролироваться это ограничение, пока неясно. Представитель дептранса Москвы Магомед Колгаев рассказал, что мэрия совместно с Минпромторгом предлагает на всех ввозимых в страну и производимых на территории РФ электросамокатах использовать лишь такое программное обеспечение, которое само не даст разогнаться быстрее 25 км/ч. На каком этапе находится этот проект, пока тоже неизвестно, пишет издание.

Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне дороги при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.