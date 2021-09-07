Общество

Врачам предлагают запретить выписывать БАДы

Минздрав просят запретить врачам выписывать пациентам БАДы. Как пишет газета «Известия», с таким предложением в адрес главы ведомства Михаила Мурашко обратился координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

В документе он ссылается на исследование народного фронта, которое доказывает, что медработники навязывают БАДы населению, хотя их эффективность при лечении не доказана. Депутат предлагает штрафовать за это нарушение на суммы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Рынок биологически-активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019-му), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше. Опрос пациентов показал — в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку», — говорится в тексте обращения.

В нем отмечается, что сегодня врачам и медработникам законодательно не запрещено прописывать БАДы. Об их наличии в рецептах и выписках из клиник наряду с обычными лекарствами ОНФ сообщили 12% участников опроса.

«В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАДов. В этой связи предлагается внести в приказ Минздрава РФ "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии», — отмечается в обращении.

Как подчеркивает Антон Гетта, запрет позволит распространить на эти нарушения действие нормы из нового КоАП, которая предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств.