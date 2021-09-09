Что можно найти в холодильниках псковских випов

С приходом осени, дождей и похолодания все больше времени хочется проводить дома. Судя по соцсетям, такого мнения придерживаются и псковские випы. Все вдоволь находились в лес за грибами, а теперь согреваются дома. У каждого свой рецепт создания хорошего настроения на выходных. Но вот тот факт, что аппетитный запах с кухни создает атмосферу уюта, вряд ли кто-то оспорит. Сегодня заглянем в холодильники некоторых випов и посмотрим, что же они там хранят, что любят готовить и есть.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, как оказалась, заядлый кулинар. Пару месяцев назад он стал активно выкладывать свои кулинарные шедевры в соцсети. Теперь рабочий контент сменяется пловом, шашлыками или пельменями по выходным. Судя по комментариям к постам, подписчикам такой контент по душе.
На прошлой неделе глава региона готовил щи по-кавказски. Правда, в процессе «что-то пошло не так», и Михаилу Ведерникову пришлось импровизировать, заменив один из ингредиентов супа.
Оказывается, что глава региона — настоящий кулинар, что только он не готовит! Ранее он выкладывал пост, где рассказал о том, что они с супругой сами налепили пельменей. А до этого признавался, что суши — это самое любимое блюдо их семьи. По словам Ведерникова, японскую еду он готовит дома уже больше 20 лет. Кстати, 20 лет назад мы в Пскове и понятия не имели, что это за диковинка такая. Массово суши-бары у нас появились лет 10 назад.
Недавно любовь к морепродуктам у себя обнаружила и уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова. В своем Instagram она выложила целое рыбное разнообразие, с которым познакомилась во время путешествия в Приморский край.
Но, как я поняла, морские обитатели еще не вошли в постоянное меню омбудсмена. Недавно в соцсетях она поделилась фотографией пончиков, которые ей приготовила крестница. Судя по восхищенному посту, такая еда Соколовой тоже приходится по вкусу.
Многие випы действительно собрали немало грибов, а вот теперь начинают думать, что же с ними делать. Рецептом карпаччо из белых грибов в своем Instagram поделился депутат Алексей Севастьянов. Напомню, что у него есть свой целый кулинарный YouTube-канал. Там вы не увидите тривиальных блюд, к своему рациону депутат подходит с фантазией — все время готовит что-то интересное.
Видео из соцсетей Алексея Севастьянова
Для того, чтобы приготовить изысканное блюдо, вам понадобятся только ножки грибов, специи, лимонный сок и оливковое масло. По совету депутата, шляпки лучше отдельно пожарить или замариновать. Рецепт такого необычного блюда Севастьянову рассказал его друг итальянец.
Глава регионального УФАС Ольга Мионаец, видимо, не готова есть грибы в сыром виде, поэтому уже озадачилась их приготовлением. Кому-то может показаться странным, но ее любимые грибы — грузди.
По рецепту главы местного УФАС, чтобы приготовить грузди, их сначала нужно вымачивать три дня, затем проварить, и только после этого можно приступать к засолке.
Видео из соцсетей Ольги Милонаец
Уроженец Пскова, певец и заслуженный артист России Ян Осин пошел еще дальше и учится готовить собственный хлеб.
Видео из соцсетей Яна Осина
Помимо хлеба, артист сам ферментирует иван-чай. Даже доску для скручивания листьев сделал сам.
Любопытно наблюдать за людьми, которых мы знаем исключительно как политиков или общественных деятелей, в обычной домашней обстановке. На самом деле исследования уже доказали, что у тех, кто приоткрывает завесу тайны над личной домашней жизнью, контакт с аудиторией и подписчиками гораздо мощнее. Подобные посты делают людей более лояльными, ведь наблюдая за тем, как випы занимаются обычными житейскими делами, мы вступаем в диалог на равных.
Ксения Журавкова