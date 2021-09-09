Общество

Что можно найти в холодильниках псковских випов

С приходом осени, дождей и похолодания все больше времени хочется проводить дома. Судя по соцсетям, такого мнения придерживаются и псковские випы. Все вдоволь находились в лес за грибами, а теперь согреваются дома. У каждого свой рецепт создания хорошего настроения на выходных. Но вот тот факт, что аппетитный запах с кухни создает атмосферу уюта, вряд ли кто-то оспорит. Сегодня заглянем в холодильники некоторых випов и посмотрим, что же они там хранят, что любят готовить и есть.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, как оказалась, заядлый кулинар. Пару месяцев назад он стал активно выкладывать свои кулинарные шедевры в соцсети. Теперь рабочий контент сменяется пловом, шашлыками или пельменями по выходным. Судя по комментариям к постам, подписчикам такой контент по душе.

На прошлой неделе глава региона готовил щи по-кавказски. Правда, в процессе «что-то пошло не так», и Михаилу Ведерникову пришлось импровизировать, заменив один из ингредиентов супа.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«Отсутствие свинины выгодно компенсировало присутствие баранины, спасибо друзьям с Кавказа. Хлеб домашний - очередная, но теперь более-менее удачная попытка разобраться с хлебопечкой. Сало местное! Занимайтесь тем, что вам нравится, и делайте это изо всех сил!» — подписал пост губернатор.

Оказывается, что глава региона — настоящий кулинар, что только он не готовит! Ранее он выкладывал пост, где рассказал о том, что они с супругой сами налепили пельменей. А до этого признавался, что суши — это самое любимое блюдо их семьи. По словам Ведерникова, японскую еду он готовит дома уже больше 20 лет. Кстати, 20 лет назад мы в Пскове и понятия не имели, что это за диковинка такая. Массово суши-бары у нас появились лет 10 назад.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Недавно любовь к морепродуктам у себя обнаружила и уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова. В своем Instagram она выложила целое рыбное разнообразие, с которым познакомилась во время путешествия в Приморский край.

Фото из Instagram Наталии Соколовой

«Мои деликатесные морские товарищи: мидии, осьминожки, крабы, гребешки. Оказывается, чертовски вкусно, полезно и легко. К слову, надо учиться фоткать еду, чтобы выглядело вкусно», — поделилась Соколова в посте.

Фото из Instagram Наталии Соколовой

Но, как я поняла, морские обитатели еще не вошли в постоянное меню омбудсмена. Недавно в соцсетях она поделилась фотографией пончиков, которые ей приготовила крестница. Судя по восхищенному посту, такая еда Соколовой тоже приходится по вкусу.

Фото из Instagram Наталии Соколовой

«Вкусняшки от Марьяшки. Приезжаешь домой после работы, а тут сюрприз от крестницы! Да здравствует сюрприз!» — написала она.

Многие випы действительно собрали немало грибов, а вот теперь начинают думать, что же с ними делать. Рецептом карпаччо из белых грибов в своем Instagram поделился депутат Алексей Севастьянов. Напомню, что у него есть свой целый кулинарный YouTube-канал. Там вы не увидите тривиальных блюд, к своему рациону депутат подходит с фантазией — все время готовит что-то интересное.

Видео из соцсетей Алексея Севастьянова

«Многие боятся это кушать, но поверьте, это очень вкусно! Я сам проверил и, как видите, прекрасно себя чувствую», — пошутил Севастьянов.

Для того, чтобы приготовить изысканное блюдо, вам понадобятся только ножки грибов, специи, лимонный сок и оливковое масло. По совету депутата, шляпки лучше отдельно пожарить или замариновать. Рецепт такого необычного блюда Севастьянову рассказал его друг итальянец.

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Глава регионального УФАС Ольга Мионаец, видимо, не готова есть грибы в сыром виде, поэтому уже озадачилась их приготовлением. Кому-то может показаться странным, но ее любимые грибы — грузди.

Фото из соцсетей Ольги Милонаец

«А вы знали, что настоящими дарами леса считают белые грибы, рыжики и грузди. Вот и я не знала. Угостили по случаю груздями, мороки конечно много, но как это вкусно! А иностранцы их ядовитыми считают, странные...» — пошутила Милонаец в своих соцсетях.

По рецепту главы местного УФАС, чтобы приготовить грузди, их сначала нужно вымачивать три дня, затем проварить, и только после этого можно приступать к засолке.

Видео из соцсетей Ольги Милонаец

Уроженец Пскова, певец и заслуженный артист России Ян Осин пошел еще дальше и учится готовить собственный хлеб.

Видео из соцсетей Яна Осина

«Сегодня попробовал сразу 2 буханочки одновременно! Но к духовке этой еще не приноровился, поэтому одна темнее, другая светлее. Ну и с разрезом покреативил», — рассказал певец в соцсетях.

Помимо хлеба, артист сам ферментирует иван-чай. Даже доску для скручивания листьев сделал сам.

Любопытно наблюдать за людьми, которых мы знаем исключительно как политиков или общественных деятелей, в обычной домашней обстановке. На самом деле исследования уже доказали, что у тех, кто приоткрывает завесу тайны над личной домашней жизнью, контакт с аудиторией и подписчиками гораздо мощнее. Подобные посты делают людей более лояльными, ведь наблюдая за тем, как випы занимаются обычными житейскими делами, мы вступаем в диалог на равных.

Ксения Журавкова