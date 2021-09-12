Общество

Профилактическое мероприятие «Заявитель» проводит полиция в Пскове

Профилактическое мероприятие «Заявитель» проводится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном линейном отделе МВД России на транспорте.

Мероприятие проводится с 13 по 17 сентября. Его цель — профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации, учета и своевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учета, других нарушений учетно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей по данному направлению оперативно-служебной деятельности, уточнили в ведомстве.

Одной из основных задач мероприятия является выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от регистрации и учета, в том числе посредством: прямого отказа сотрудников в принятии заявления о преступлении; оставления без соответствующих мер реагирования поступающих в дежурную часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и непосредственно к сотрудникам полиции сообщений о преступлениях и происшествиях.

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