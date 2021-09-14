В новом медицинском корпусе псковского университета будут преподавать местные врачи

К работе в медицинском корпусе Псковского государственного университета будут привлекать врачей областной инфекционной больницы. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.
Она рассказала, что на сегодняшний день на медицинском факультете в ПсковГУ уже работает один действующий врач областной инфекционной больницы. По словам Анастасии Повторейко, молодая девушка переехала в Псков недавно, и ей предложили совмещать работу в инфекционной больнице с преподаванием.
«У нас и Псковская областная клиническая больница владеет прекрасными кадрами, которые при правильной мотивации будут заинтересованы не идти работать в частную клинику, а преподавать студентам. Я всегда с удовольствием говорю о преподавании, потому что сама готовила интернов», - продолжила Анастасия Повторейко.
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы подчеркнула, что главное сейчас — разработать конкретные предложения и подумать о мотивации будущих преподавателей, а уже с момента появления нового корпуса университета переходить к действиям.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников допустил, что уже в следующем году корпус примет первых студентов.
Анастасия Повторейко заметила, что построить планируют многоэтажное здание, которое будет оборудовано всем необходимым для обучения квалифицированных кадров.