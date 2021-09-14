Общество

Ограждение установят вокруг школы №24 в Пскове

Ограждение по периметру псковской школы №24 появится в следующем году. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в своем профиле в Insagram.

Фото здесь и далее: Instagram Бориса Елкина

Стадион на территории школы построили в рамках проекта «Газпром — детям». Территория доступна для посещения в часы работы учебного заведения.

По словам Бориса Елкина, нужно дополнительно обустроить ограждение вокруг школы. «В бюджет следующего года заложим денежные средства для решения этого вопроса», - добавил он.

Кроме того, Борис Елкин попросил псковичей сообщать об актах вандализма, так как даже школьный стадион может попасть в поле зрения злоумышленников.