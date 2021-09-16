Общество

Псковичей приглашают на медобследования в рамках Дня безопасности пациента

Псковская городская поликлиника приглашает жителей областного центра пройти медицинские обследования в рамках мероприятий, приуроченных к Дню безопасности пациента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинской организации.

17 и 18 сентября с 10.00 до 15.00 поликлиника проведет акцию по комплексному скрининговому обследованию. Медработники поликлиники на мобильном ФАПе будут проводить скрининг-обследование: измерение артериального давления, пульсоксиметрию (показатель кислородной насыщенности крови). Также псковичам предложат экспресс-тестирование: измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, измерение внутриглазного давления.

Результаты исследования будут готовы сразу после измерения. Также на ФАПе с 10.00 до 15.00 можно сделать прививку от гриппа.

С 8.00 до 20.00 здесь же будет работать дежурный фельдшер, который проконсультирует по вопросам здоровья. «Если такая комплексная медицинская услуга будет востребована у населения, мы будем регулярно проводить такие профилактические выезды ФАПа», - отметили в поликлинике.

19 сентября на ФАПе с 8.00 до 20.00 будет работать дежурный фельдшер из госпиталя ветеранов.

Обратиться к медикам может любой житель города Пскова, при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Адрес: Псков, Сиреневый бульвар, 15, около лицея №21.