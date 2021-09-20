Общество

Более 70 деревьев и кустарников высадили в Мирожском парке в Пскове

75 деревьев и кустов высадили в Мирожском парке Пскова сотрудники администрации Пскова и представители региональной власти, а также студенты естественно-географического факультета, школьники и жители города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова.

Участники акции посадили в парке между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем саженцы сирени, шаровидной ивы, калины и барбариса.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Улучшение биологического разнообразия и увеличения осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

По итогам мероприятия заместитель главы администрации Пскова Борис Елкин отметил, что такие акции очень важны для города, потому что есть необходимость компенсировать вырубки аварийных растений, которые происходят на территории города по объективным причинам.

«Мы будем стараться продолжать проводить такие акции, чтобы наш город становился более зеленым, экологичным и чистым» - подчеркнул он.

Главная задача акции – напомнить людям о важности бережного отношения к окружающей среде, напомнили в пресс-службе администрации. В рамках проекта в парке также установили диспенсеры для дог-пакетов. Дог-пакет – это бумажный одноразовый пакет с отдельным картонным совочком, предназначенный для уборки за животным во время прогулки.