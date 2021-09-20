Общество

Шесть псковских пенсионеров участвуют во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»

Шесть псковских пенсионеров принимают участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Продолжается прием работ на седьмой Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», организаторами которого выступают «Ростелеком и Пенсионный фонд России». В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете самостоятельно или на компьютерных курсах.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Мой интернет- проект», «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 15 октября. Итоги будут станут известны в декабре этого года. Победителей определит жюри, в состав которого входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Сегодня подано уже более 2000 заявок от пенсионеров из 67 регионов России. Самая популярная номинация - «Мои интернет-достижения». Псковскую область планируют представлять шесть пенсионеров из Псковского, Стругокрасненского, Гдовского, Новосокольнического и Печорского районов, освоивших интернет технологии.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году. С тех пор ежегодно в нем принимают участие все больше людей старшего поколения.