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Общество

Главам районов Псковской области разъяснят механизм, позволяющий не тормозить строительство по нацпроектам

23.09.2021 11:57|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Участие в нем приняли руководители профильных региональных комитетов и управлений, а также главы муниципалитетов — в формате видеоконференцсвязи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

В первую очередь, обсудили сроки исполнения задач в 2021 году и имеющиеся риски кассового неосвоения по объектам. «В настоящий момент мы заметно отстаем от плановых показателей в 70%, имея 56% кассового освоения», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор обратил внимание, что к снижению кассы привело, в том числе, увеличение финансирования региона по линии нацпроектов с конца июля текущего года на 780 млн рублей. Из них 350 млн рублей — это дополнительные средства, направленные на благоустройство дворовых и общественных территорий области. Еще 330 млн рублей перекодированы на реализацию региональных мероприятий в рамках исполнения формирующегося нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, 136 млн рублей из областного бюджета направлены на завершение строительства школы в городе Великие Луки.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это не отменяет необходимости отвечать на все новые вызовы, тем более, что «в регионе есть целый ряд крайне сложных объектов, риски по которым никак не связаны с упомянутыми изменениями».

«Псковская область нашими общими усилиями по выполнению национальных проектов третий год остается в "зеленой" зоне. В правительстве РФ нам удалось получить устойчивую репутацию области как ответственного субъекта, где работает профессиональная команда. Это дает нам существенные преимущества в поиске и привлечении дополнительных средств в область», — сказал глава региона.

Он также сообщил, что, если прогнозируемые риски сбудутся, то исполнение нацпроектов по итогам года может упасть до 90%. Это, в свою очередь, может стать поводом для пересмотра отношения к Псковской области как со стороны правительства, так и со стороны ряда министерств.

В продолжение обсуждения вопроса кассового освоения нацпроектов по каждому направлению выступила начальник управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова. Она рассказала, что риски минимизированы по пяти сферам: цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, экология, международная кооперация и экспорт, здравоохранение. Реализация всех проектов осуществляется под постоянным контролем органов региональной и муниципальной властей, профильных подведомственных организаций.

Затем заместители губернатора и руководители профильных региональных комитетов доложили о положении дел на объектах образования, культуры, демографии, ЖКХ и спорта.

В ходе обсуждения сложностей, возникающих при возведении объектов по нацпроектам, был поднят вопрос удорожания стоимости работ ввиду повышения цен на строительные материалы. В связи с этим Михаил Ведерников проинформировал о постановлении правительства РФ, касающемся изменения цен на госконтракты. Согласно документу, возможно увеличение стоимости возведения объекта до 30% при условии, что контракт заключен до 1 июля 2021 года и его сумма составляет более 1 млн рублей.

Глава региона поручил руководству профильного комитета довести данную информацию до муниципалитетов и разъяснить районным властям механизм, позволяющий не тормозить строительные работы на объектах.

Главам районов губернатор напомнил, что реализация нацпроектов должна находиться на ежедневном личном контроле. «Мы готовы помогать, но и вы должны быть в постоянной прямой коммуникации с подрядчиками, понимать, в чем проблемы, и прикладывать максимальные усилия, чтобы решить их на месте», — заключил Михаил Ведерников.

Теги: #строительство #Псковская область #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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