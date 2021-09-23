Общество

Демонтажа незаконно возведенного пирса добилась псковская прокуратура

Незаконно возведенный пирс демонтируют в акватории реки Псковы после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что также изменен рельефный участок дна с помощью рассыпанного щебня. «Данные действия — нарушения требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Кроме того, отсутствуют соответствующие разрешительные документы», - отметили в надзорном ведомстве.

Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском. Суд согласился с его позицией и обязал убрать пирс и привести участок дня в акватории реки в первоначальный вид.