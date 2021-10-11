Общество

Как псковичам заблокировать надоедливые спам-звонки и рекламу на смартфоне

Назойливые и порой и грубые рекламщики отвлекают от важных дел, будят по утрам в выходные и просто портят настроение. Но существуют доступные и эффективные способы защиты от спамеров. Номер телефона менять не придется. Эксперты МТС рассказывали Псковской Ленте Новостей, что делать.

Фото: пресс-служба МТС

Черный список

Поступил звонок от нежелательного абонента? Добавьте его в «черный список», чтобы в дальнейшем спамер не смог дозвониться или отправить сообщение на ваш номер. При этом настраивать блокировку можно достаточно гибко.

Так, после подключения услуги пользователь может отключить источник спама на постоянной основе. Не обязательно полностью отсекать тот или иной номер — некоторые звонки можно переводить на голосовую почту и прослушивать сообщения в удобное время, если это вам нужно.

В личном кабинете предусмотрена опция выбора сигнала, который услышит добавленный в список абонент: «Занято» или «Аппарат абонента выключен».

Блокировка спам-звонков

Если ключевая фишка черного списка — возможность самостоятельно указать нежелательные номера, то в случае «Блокировки спам-звонков» ничего настраивать не нужно, но и внести ручные правки в алгоритмы услуги тоже нельзя. Все входящие вызовы проверяются в режиме реального времени по спам-базе, которая формируется МТС с помощью больших данных.

Если среди звонящих вам появится спамер, система автоматически заблокирует его звонок, а пользователь получит уведомление об этом в SMS. Скачивать дополнительное приложение, загружать в смартфон спам-базу и давать сервису доступ к адресной книге — ничего из этого не нужно. Услугу можно подключить отдельно или вместе с подпиской МТС Premium.

Приложение МТС Кто звонит

МТС Кто звонит — еще одна разновидность определителя номера. Но, если стандартный АОН распознает только те номера, которые пользователь занес в телефонную книгу, то это приложение сверяется по базе тысяч организаций по всей России. Если звонит спамер, приложение об этом сообщит, при этом иногда будет понятно, какого рода услуги собираются вам навязать. Если звонит организация, незамеченная в спаме, вы сможете увидеть ее название, если данные о номере есть в базе. Подробнее читайте здесь.