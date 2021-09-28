Общество

Итоги конкурса «Абилимпикс» подвели в Псковской области

Итоги VI чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Среди школьников первое место в компетенции «Обработка текста» заняла ученица Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Анастасия Петрова.

Высшую награду в компетенции «Медицинский и социальный уход» завоевал студент Псковского медицинского колледжа Александр Баранов.

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«Ребята успешно справились с конкурсными заданиями, и в ближайшее время представят наш регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата», - отметили в комитете.