Итоги конкурса «Абилимпикс» подвели в Псковской области

Итоги VI чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.
Среди школьников первое место в компетенции «Обработка текста» заняла ученица Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Анастасия Петрова.
Высшую награду в компетенции «Медицинский и социальный уход» завоевал студент Псковского медицинского колледжа Александр Баранов.
«Ребята успешно справились с конкурсными заданиями, и в ближайшее время представят наш регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата», - отметили в комитете.