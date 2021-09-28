Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Преступления против семьи и детства».
Насколько часто в Псковской области фиксируются факты вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений? Какое наказание понесли преступники? Кто чаще всего поддается на такие провокации взрослых преступников: мальчики или девочки? В новостях часто пишут о фактах розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Что говорят цифры статистики: в регионе действительно растет количество таких правонарушений? Неуплата алиментов на содержание детей — одно из самых распространенных преступлений в Псковской области. Какова общая сумму задолженности по алиментам в регионе на сегодняшний момент? Каков размер минимальной и максимальной задолженности в настоящее время?
На эти и другие вопросы ответят спикеры:
- начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Зорина;
- заместитель начальника отдела организации дознания УФССП России по Псковской области Светлана Стратюк.
Трансляция закрыта