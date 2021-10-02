Общество

Новые кружки открылись в пустошкинской сельской школе на средства федерального проекта

В Забельском филиале Пустошкинской сельской школы состоялась презентация новых творческих объединений, которые открываются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Об этом сообщает районная газета «Вперед».

В школу поступило оборудование для двух кружков художественной направленности - «Вернисаж» и «Творческая мастерская», а также для двух кружков естественнонаучного направления - «Школа здоровья» и «Основы сельскохозяйственного труда».

Средства федерального проекта позволили открыть кружки для 60 учеников сельской школы.