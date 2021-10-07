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Общество

Ремонт детской поликлиники в Великих Луках планируют закончить до конца месяца

10.10.2021 20:57|ПсковКомментариев: 0

Капитальный ремонт в рамках модернизации первичного медицинского звена детской городской поликлиники в Великих Луках должен завершиться в октябре. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на главного врача Великолукской детской больницы Татьяну Менькову.

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Сейчас по периметру отремонтированной крыши здания поликлиники устанавливают специальные парапеты. Деревянные окна на втором и третьем этажах заменили современными и более устойчивыми к различным климатическим воздействиям, идет покраска оконных откосов.

 

На окнах первого этажа установили узорчатые решетки, ступени центральной лестницы поликлиники облицевали плиткой. В холле учреждения теперь находятся бизиборды в виде животных и яркая цветная мебель. 

Теги: #великие луки #дети #поликлиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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