Общество

Ремонт детской поликлиники в Великих Луках планируют закончить до конца месяца

Капитальный ремонт в рамках модернизации первичного медицинского звена детской городской поликлиники в Великих Луках должен завершиться в октябре. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на главного врача Великолукской детской больницы Татьяну Менькову.

Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Сейчас по периметру отремонтированной крыши здания поликлиники устанавливают специальные парапеты. Деревянные окна на втором и третьем этажах заменили современными и более устойчивыми к различным климатическим воздействиям, идет покраска оконных откосов.

На окнах первого этажа установили узорчатые решетки, ступени центральной лестницы поликлиники облицевали плиткой. В холле учреждения теперь находятся бизиборды в виде животных и яркая цветная мебель.