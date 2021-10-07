Общество

Трудовая инспекция привлекла псковский ГКЦ к административной ответственности

Городской культурный центр города Пскова привлекли к ответственности за нарушения при предоставлении сведений о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

«В ходе внеплановой проверки, инициированной на основании поступившей информации о непредоставлении в установленном порядке в Пенсионный фонд РФ сведений о трудовой деятельности работников, выявлены правонарушения», - говорится в сообщении.

В соответствии с частью 2 статьи 15.33.2 КоАП РФ должностное лицо привлекли к административной ответственности.