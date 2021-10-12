Общество

Построить школу в Корытово просят псковичи

Жительница микрорайона Корытово обратилась к губернатору Псковской области с просьбой построить новую школу. Сообщение размещено на сайте главы региона.

Женщина пояснила, что в микрорайоне Корытово, а также во всех населенных пунктах по маршруту городского автобуса №8а (Малая Гоголевка, Большая Гоголевка, Пристань) нет своего образовательного учреждения, из-за чего дети добираются до ближайших городских школ на автобусе.

«С 11 октября расписание автобуса 8а было изменено. Теперь интервал движения днем, когда заканчиваются уроки, до Корытово составляет полтора часа, до Пристани - два. Это создает большую проблему. К примеру, урок заканчиваются в 13.40, а автобус уходит в 13.21. Следующий до Корытово идет в 15.01, до Пристани - в 15.35. То есть ребенок должен где-то провести полтора - два часа в осенне-зимний период, чтобы попасть домой. Прошу навести порядок с расписанием. Или построить школу в Корытово», - написала местная жительница.