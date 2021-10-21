Общество

Псковский СОБР стал призером чемпионата по тактической стрельбе

Второе место занял псковский СОБР на открытом чемпионате по армейской тактической стрельбе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

Соревнования проходили в Псковской области и были посвящены 71-й годовщине образования соединений, частей и подразделений специального назначения.

В чемпионате поучаствовали 9 команд воинских частей и правоохранительных органов, дислоцирующихся на территории региона.

Программа соревнований предусматривала проверку способности участников уверенно владеть стрелковым оружием и действовать в команде, решая различные тактические задачи. Для поражения целей применялись автоматы и пистолеты.