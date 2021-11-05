Общество

Более 30 рейдов провели сотрудники МЧС в Псковской области

Более 30 профилактических рейдов провели сотрудники МЧС в Псковской области 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления МЧС России по Псковской области

Рейды проводятся по профилактике возникновения пожаров, травматизма и гибели людей на пожарах.

Так, 45 сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели 31 профилактический рейд в 37 населенных пунктах региона.

Сотрудники МЧС проинформировали 392 человека разных возрастных групп, в том числе и детей. Совместно с представителями органов внутренних дел раздали 497 листовок по вопросам пожарной безопасности в быту, особое внимание уделили сезонным и климатическим особенностям.

В ходе бесед гражданам разъяснили причины возникновения пожаров, произошедших в Псковской области, а также способы их предотвращения.