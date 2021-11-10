Общество

Глава МВД России поздравил личный состав с профессиональным праздником

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи провел торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка», - сказал Владимир Колокольцев, обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, которым указом президента Российской Федерации присвоены специальные звания высшего начальствующего состава.

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия. «История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных – представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу», - заметил он.

Также Министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии. «Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам», - подчеркнул Владимир Колокольцев.

Кроме того, на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий министерства внутренних дел в пяти номинациях. Глава ведомства пожелал личному составу крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и благополучия в семьях.