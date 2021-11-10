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Общество

Автор проекта моглинского мемориала: Это не комната страха, это история

12.11.2021 16:44|ПсковКомментариев: 0

Проект мемориала жертвам нацистов в псковской деревне Моглино в Псковской область стал победителем всероссийского конкурса «Без срока давности. Минута молчания». Один из авторов проекта, начинающий архитектор, студентка РУДН Елизавета Кассай рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей о том, как должен выглядеть мемориал и как родилась идея его создания.

 

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Студентки Инженерной академии РУДН, обучающиеся на 4 курсе по специальности «Дизайн архитектурной среды» Елизавета Кассай и Влада Клакова разработали концепцию создания мемориального комплекса в память жертвам Моглинского лагеря. Руководителем проекта стал директор департамента архитектуры Инженерной академии РУДН Олег Бик и профессор МААМ, старший преподаватель академии Сергей Чертков.

— Как вам пришла идея создать такой макет? Какие исторические и культурные источники вы использовали для подготовки?

— Мы начали с истории места, изучили события, происходившие в деревне Моглино. Благодаря проекту «Без срока давности. Минута молчания» у нас получилось ознакомиться с архивными документами, повествующими об ужасных преступлениях нацистов на территории Псковской области. Множество рассказов очевидцев, их истории, которые долгие годы хранились на полках архивов, стали основой для создания проекта.

— Какая основная мысль легла в основу концепции мемориала?

— Прежде всего, мы хотели создать место эмоционального воздействия на людей. Но, несмотря на все ужасы, произошедшие на этой земле, мемориальный комплекс не должен стать местом отчуждения или запугивания. Это не комната страха, это история. Мы хотели создать путь, тропу, пройдя по которой человек испытает определенные эмоции и прочувствует это место. Мемориал должен был стать местом привлечения людей, а не одним из множества безликих памятников, которые люди посещают раз или два в год на праздники. Это место должно быть наполнено жизнью и некой сакральностью, чтобы память людей стала продолжением чьей-то истории, оборвавшейся здесь много лет назад.

Мемориальный сад будет расположен за чертой города, на вершине кургана. Под ним будет располагаться подземный комплекс. Это место будет хорошо просматриваться и привлекать к себе внимание, образуя своеобразный акцент на равнинной местности. Мы надеемся, что, несмотря на удаленность от города, это место сможет привлечь молодежь.

— Почему выбрали именно Моглино в качестве локации? Ведь в Псковской области много различных мест захоронений.

— Истории бывших пленников Моглинского лагеря, сохранившиеся в архивных документах, по-настоящему шокировали нас и заставили о многом задуматься. Моглино прочно засело в мыслях и не хотело нас отпускать, ведь, несмотря на историю ужасающей жестокости, которая окутывает это место, здесь нет ни единого упоминания о сотнях жертв, погибших в лагере, кроме одной непримечательной таблички.

— Планируете ли проектировать макеты для других памятных мест?

— Тема мемориальной архитектуры оказалось действительно необычной и в то же время интересной для нас. Поэтому вполне возможно, что в будущем мы к ней еще вернемся.

— Как и почему вы решили участвовать в проекте «Без срока давности. Минута молчания»?

— Проект «Без срока давности. Минута молчания», в рамках которого создавалась концепция, существенно отличается от прочих проектов на тему Великой Отечественной войны и конкурсов, в которых мы принимали участие ранее. БОльшая часть мемориальных построек в нашей стране, как правило, воспевает героизм и отвагу советских солдат и при этом практически не упоминает тему геноцида мирного населения. Это та часть истории, которая долгое время оставалась в тени. Поэтому при объявлении темы нас так заинтересовал этот проект. Благодаря ему мы смогли совершенно иначе взглянуть на мемориальную архитектуру, переосмыслить ее, а также рассказать о тех, чьи истории жизни были несправедливо погребены под слоем пыли в архивах. Если честно, на победу мы особо не рассчитывали.

— Что вам принесло участие в проекте?

— Наибольший интерес для нас представляла возможность поработать с опытными наставниками и получить у них консультации. Мы открывали для себя совершенно иные возможности архитектуры, о которых ранее даже не задумывались. Все это бесценный опыт, который несомненно оставил в нас след, как в будущих специалистах. Этот опыт для нас уникален, так как с проектированием мемориальной архитектуры мы не сталкивались и прониклись этой темой впервые.

— Каковы ваши дальнейшие планы по реализации проекта?

— На данный момент концепт-проект представляет собой образное решение мемориального комплекса. Это идея, облаченная в общие формы. Мы планируем продолжить работу над ней и в итоге развить из концепции законченный архитектурный проект. Речи о реализации проекта пока не шло, но потенциально это возможно, если им заинтересуются. Мы были бы рады дальнейшему сотрудничеству.

Беседовала Екатерина Мазепина

Теги: #псковский район #Моглино #память #Великая Отечественная война #история #мемориал
Источник: Псковская Лента Новостей
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