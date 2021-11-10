Общество

Псковские подростки представили свое видение полиции будущего

Работа пятой профильной программы «Поверь в себя - 2021» продолжается на спортивной базе «Юность» в Островском районе. По традиции организаторы провели для ребят квест по территории лагеря, который состоял из спортивных станций, психологических тренингов, занятий в веревочном парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Ежедневно программа смены насыщенна мастер-классами, спортивными играми, кружками по интересам. Вечерний досуг ребят зависит от заданий, которые дадут им кураторы утром. Иногда это подготовка мероприятия, в этот раз, например, дети организовали праздничный концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ под названием "Полиция будущего!"», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, дети показали театральные постановки, устраивали киновечера. «А сегодня по плану вечерняя игра "Поле чудес". На профильной смене ребята занимаются строевой подготовкой, учатся плотному командному взаимодействию, а также проявляют себя в личных первенствах», - отметили в ведомстве.

В период проведения лагеря с подростками на постоянной основе работает педагог-психолог.

Ценностно-ориентированная реабилитационная программа «Поверь в себя» - проект, реализуемый управлением МВД России по Псковской области при поддержке администрации региона совместно с Советом по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков», Псковским филиалом Академии ФСИН России.