Общество

ВТБ в Псковской области нарастил выдачу кредитов наличными почти в полтора раза

Клиенты ВТБ в Псковской области за десять месяцев оформили более 4,5 тысяч потребительских кредитов на сумму свыше 2,7 млрд рублей, что на 49% превышает значения за январь-октябрь 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Всего по стране за десять месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей. Это рекордный объем продаж за всю историю банка. Там отметили, что в этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения. Сегодня каждый пятый кредит на рынке выдается ВТБ.

В октябре по России выдачи банка в этом сегменте составили 106 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель октября прошлого года. Портфель по кредитам наличными ВТБ превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.

Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в октябре составила 46%, увеличившись за год более чем на 10 процентных пунктов.

«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Высокий спрос со стороны наших клиентов сохранится, до конца года мы рассчитываем выдать в общей сложности 1,3 трлн рублей. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - рассказал начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ Евгений Благинин.

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

Подробности можно уточнить на сайте банка ВТБ (ПАО).