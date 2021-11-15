Общество

Поезд Минск - Мурманск возобновит движение через Псковскую область

Поезд, следующий по маршруту Минск - Мурманск, с 14 декабря возобновит движение через Псковскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале «1520. Все о ж/д».

«Беларуская Чыгунка (Белорусская железная дорога - ред.) возобновляет с 14 декабря поезд №65/66 сообщением Минск - Мурманск. Поезд будет ходить через Оршу, Витебск, Невель, Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой, Петрозаводск», - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Минска раз в неделю по вторникам в 10.23 и прибывать в Мурманск без малого через двое суток, в 5.58.