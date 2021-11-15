Общество

В Опочке предприниматель случайно отрезал себе руку

Предпринимателю из Опочки отрезал руку станком в собственной мастерской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев.

«По нашей информации, пострадавший мужчина был индивидуальным предпринимателем и работал сам на себя в багетной мастерской. Здесь ему станком отрезало руку», - рассказал главный инспектор труда.

Геннадий Иойлев добавил, что трудовая инспекция планирует провести проверку по данному случаю и выяснить все обстоятельства произошедшего.