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Общество

Новый участковый пункт полиции открыли в Псковской области впервые с 1991 года

22.11.2021 11:55|ПсковКомментариев: 3

Новый участковый пункт полиции впервые с 1991 года открыли в Псковской области. Сегодня, 22 ноября, его посетил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый пункт находится на улице Владимирской, 5Б в деревне Родина Псковского района. Он стал 24-м по счету на территории региона.

«В истории современной России это первый раз, когда мы открываем новый участковый пункт полиции. Здесь он был крайне необходим, ведь население Завеличья за последние 10 лет многократно увеличилось, многие заселенные застройки относятся к Псковскому району. Жителям будет гораздо удобнее получать справки и другие услуги недалеко от дома», - отметил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

График работы у участкового пункта скользящий - он будет функционировать в зависимости от потребностей населения. Обратиться за услугами и помощью можно по телефонам: 67-68-51, 67-68-72 или 112. Два раза в неделю здесь будут вести прием граждан.

Губернатора ознакомили с работой электронной базы, которая находится в распоряжении участка, продемонстрировали систему видеонаблюдения, показали комнату отдыха.

«Мы понимаем, какие задачи стоят перед участковыми и весь объем их работ. Соответствующие вопросы прорабатываем с Псковским областным Собранием. Мы решили, что в этом году этот участок - пробный. Мы постараемся и дальше закладывать в бюджет деньги на подобные цели и увеличивать эти суммы. Будем также рассматривать возможность предоставления квартир (служебного жилья - ред.). В этом году это пять квартир, планку будем стараться не снижать», - сказал Михаил Ведерников.

Теги: #губернатор #УМВД #участковый
Источник: Псковская Лента Новостей
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