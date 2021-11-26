Общество

Псковский СОБР показал кадры с занятий по боевому гранатометанию

Эксклюзивные кадры с занятий по боевому гранатометанию и стрельбе из подствольных гранатометов показал псковский СОБР. Материалы Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники СОБР «Гепард» метали боевые гранаты РГД- 5 на полигоне из специально оборудованного укрытия. Им необходимо было метнуть боевую гранату на расстояние 25 метров в цель, обозначенную тремя мишенями.

Во второй части учений спецназовцы для поражения целей на дистанции 200 метров применили подствольные гранатометы ГП-30. Использовались как инертные боеприпасы, так и боевые.

«В ходе занятий сотрудники спецподразделения со всеми поставленными задачами справились успешно. Личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки», – отметил командир СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области подполковник полиции Сергей Прокофьев.