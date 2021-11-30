Общество

Аналитики подобрали псковичам вакансии в финансовой сфере с зарплатой от 80 тысяч рублей

Профессиональная сфера «Банки, инвестиции, лизинг» входит в ТОП-10 сфер по количеству предложений работодателей в регионах СЗФО. Количество размещенных вакансий в ноябре этого года относительно такого же месяца 2020 года выросло на 136% и составляет около 5 000 вакансий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

При этом финансовая сфера (как и многие другие на рынке труда) испытывает серьезный дефицит кандидатов на рабочие места: на одну вакансию приходится 1–2 резюме от местных соискателей, при этом норма кратно выше (5–6 резюме).

Средняя предлагаемая зарплата в финансовой сфере в компаниях СЗФО составляет 50 000 рублей, это на 11% или 5 000 рублей больше, чем годом ранее – работодатели повышают среднюю предлагаемую зарплату в борьбе за новые кадры на фоне высокой конкуренции за сотрудников. По итогам месяца больше всего нуждаются в финансовых специалистах банки и финансовые организации (44% вакансий от общего числа в сфере), ИТ-компании (15% от общего числа вакансий), а также работодатели из розничной торговли (9%). Наименьший спрос на финансовых работников в сфере культуры и госслужбе.

В свою очередь зарплатные ожидания соискателей выше предложений рынка. Среднее вознаграждение, на которое рассчитывают соискатели данной сферы - 60 000 рублей, это на 10 000 больше, чем в среднем готовы платить работодатели в СЗФО.

По итогам за 11 месяцев 2021 года больше всего вакансий для банковских работников кроме Петербурга (%61 от общего числа в сфере) размещено также в Ленинградской и Калининградской областях. Меньше всего спрос на финансовых работников наблюдается в НАО.

Рейтинг «дорогих» вакансий для специалистов по финансам в СЗФО:

Руководитель отдела продаж финансовых услуг, от 180 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50037198, Петербург

Операционный директор, до 250 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48269817 Петербург

Менеджер по страхованию и кредитованию, до 220 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49163357, Петербург

Менеджер по лизингу, от 104 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49670785, Калининград

Супервайзер отдела продаж, от 100 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/46487430, Калининград

Старший менеджер отдела выкупа, до 150 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48950525, Мурманск

Старший персональный менеджер, до 300 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49630438, Мурманск

Ведущий менеджер по продаже услуг бизнесу, от 80 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/46013343, Псков

Заместитель главного бухгалтера, от 80 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49681594, Псков

Менеджер по продажам (Лизинг), от 100 000 рублей до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/44251785, Петрозаводск

Главный бухгалтер, от 120 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49963162, Петрозаводск

Руководитель команды по привлечению и сопровождению клиентов, от 85 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49578106, Сыктывкар

5 интересных фактов о сотрудниках профессиональной сферы «Банки, инвестиции, лизинг»: