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Общество

Борис Елкин оценил взаимодействие с администрацией области

01.12.2021 16:10|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Борис Елкин оценил взаимодействие с администрацией области в ходе встречи с журналистами сегодня, 1 декабря.

Борис Елкин отметил, что встречи с главой региона происходят чаще, чем об этом знают журналисты. «Много рабочих моментов и вопросов, которые постоянно обсуждаем с Михаилом Юрьевичем. Ежедневно на связи по телефону. Сейчас начались снегопады и обсуждаем вопросы борьбы с аномальными выпавшими осадками. Всегда в тесном контакте. Периодически гуляем по городу, видим болевые точки», - отметил он.

Сити-менеджер пояснил, что взаимодействие с администрацией области не заканчивается совместной работой с губернатором. «Михаил Юрьевич не раз говорил, что, если будет отсутствовать взаимодействие между органами исполнительной власти, то будет тяжело решать вопросы. Мы понимаем, что наша задача — работать во благо города. Соответственно, если будем работать на благо города, нам нужно взаимодействие со всеми органами исполнительной власти», — резюмировал он.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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