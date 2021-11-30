Общество

УФАС проводит проверку в отношении псковского фонда социального страхования

Началась внеплановая проверка в отношении Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) в связи с поступившей жалобой о необеспечении инвалида специальным автомобилем, оборудованным для лиц с ограниченными физическими возможностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В ведомство обратился мужчина с инвалидностью, который сообщил, что ФСС не выделяет ему полагающийся по закону специализированный (адаптированный для управления людьми с инвалидностью) автомобиль, ссылаясь на неоднократные неудачные попытки его приобрести - несколько раз закупки признавали несостоявшимися. В связи с этим, со слов заявителя, ему предлагали взамен автомобиля взять денежный сертификат, однако его номинальная стоимость ниже рыночной стоимости автомобиля в 2 раза.