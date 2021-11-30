Общество

Охотников-нарушителей выявили псковские росгвардейцы

В Псковской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Охота» была направлена на усиление контроля за оборотом гражданского оружия, выявление и пресечение фактов незаконной охоты, а также выявление лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Они проверили 49 охотников, выявили шесть нарушений, изъяли одну единицу оружия. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В частности, они информировали об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.