Общество

Профсоюзные здравницы Псковской области представлены на международной выставке

Профсоюзные здравницы Псковской области представлены на международной выставке MedTravelExpo2021, которая сегодня, 7 декабря, открылась в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Медицинский ресурс нашей санаторно-курортной базы "Хилово", "Голубые озера", "Череха" очень серьезен и востребован. Особенно важным мы выделяем такое направление, как реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции», - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Выставка продлится до 10 декабря. Участников ждут десятки научно-практических конференций, лекций, образовательных площадок.

Сегодня псковская профсоюзная делегация приняла участие во всероссийском съезде фармацевтической и медицинской промышленности.

Все мероприятия проходят с участием первых лиц Минздрава, Минобрнауки, Росздравнадзора, Российской академии наук, Минпромторга, РСПП, ассоциации «Росмедпром», «Опоры России», «Деловой России», ТПП РФ.