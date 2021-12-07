Общество

Псковские профсоюзы находятся на одной из передовых позиций в стране - ФНПР

Профсоюзы Псковской области находятся на одной из передовых позиций в масштабе России. Такое мнение на встрече с председателем СОП Псковский облсовпроф Игорем Ивановым выразила секретарь Федерации независимых профсоюзов России, руководитель департамента организационной работы и развития профсоюзного движения аппарата ФНПР Надежда Ломтева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

На встрече была представлена информация о реализации мероприятий, которые профсоюзы Псковской области провели совместно с членскими организациями в рамках года организационного и кадрового укрепления.

Как рассказали в облсовпрофе, в текущем году организовали беспрецедентное по своему масштабу обучение по охране труда, создали новые первичные профсоюзные организации, подписали соглашение о взаимодействии с профсоюзами Смоленска, Новгорода, Витебска, Калининграда. В Калининграде и Краснодарском крае прошли выездные заседания президиума профобъединения. Состоялось заседание Ассоциации СЗФО. Укрепилась и система социального партнерства, с регулярностью проходят заседания областной и муниципальных трехсторонних комиссий.

На сегодняшний день полномасштабным ходом идет переговорная и коллективно-договорная кампания. «И это еще очень скромный перечень того, что удалось сделать псковским профсоюзам», - подчеркнули в облсовпрофе.

Надежда Ломтева отметила, что за профсоюзами Псковской области с интересом наблюдают другие территории и общероссийские профсоюзы. «Большое дело и то, что в текущем году состоялся визит лидера ФНПР Михаила Шмакова в Псковскую область. Надежда Константиновна проинформировала о том, что ряд отраслевых общероссийских профсоюзов высказали пожелание посетить псковские профсоюзы. Уже подтвердил профсоюз государственных учреждений и общественного обслуживания проведение Ассоциации СЗФО в мае 2022 года. Местом проведения выбран Татарстан, где планируется собрать порядка 100 человек», - рассказали в облсовпрофе.