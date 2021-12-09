Общество

Каждый третий родитель собирается проверять QR-код у Деда Мороза - опрос

Каждый третий родитель в России собирается проверять наличие QR-кода у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом, а некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который провел опрос. В нем приняли участие 1000 родителей детей от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.

В этом году Деда Мороза и Снегурочку собираются позвать в гости 13% родителей. «Очень хочется создать атмосферу чуда, ведь детство так быстро проходит!» — прокомментировали свое решение опрошенные. Каждый третий (33%) отказался от этой идеи из-за пандемии COVID-19, а 35% намерены справиться с созданием новогоднего настроения у детей своими силами — Деда Мороза сыграет кто-то из родственников или гостей. Пока не определились 19%.

По сравнению с декабрем 2020-го года россияне стали чуть смелее приглашать аниматоров на Новый год: тех, кто собирается позвать Деда Мороза, стало на 2 п.п. больше.

28% родителей, приглашающих Деда Мороза, проконтролируют только наличие электронного сертификата, а 6% — попросят еще и предоставить свежий ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие заражения коронавирусом. Большинство же родителей не планирует проверять QR-коды у Деда Мороза и Снегурочки (60%).