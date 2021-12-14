Общество

Пиротехническое шоу состоится в Пскове 1 января

Новогоднее пиротехническое шоу пройдет на площади Ленина в Пскове 1 января. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фейерверк состоится в 1.00 и продлится в течение семи минут. Сити-менеджер отметил, что мероприятие согласовали с региональным управлением Роспотребнадзора при условии, что зрители будут соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности.

Однако массовые новогодние мероприятия на Октябрьской площади, запланированные на 25 декабря и 1 января, были отменены. «Мы хотели провести традиционную церемонию зажжения главной елки на площади и народные гуляния в новогоднюю ночь. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка диктует нам свои правила. Проведите этот Новый год в кругу семьи, рядом со своими близкими. И пусть предстоящий праздник будет незабываемым!» - сказал Борис Елкин.