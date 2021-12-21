Общество

Администрация Дедовичского района подписала соглашение о сотрудничестве с профсоюзами

Территориальное соглашение о взаимодействии между администрацией Дедовичского района и координационным советом организаций профсоюзов в муниципальном образовании «Дедовичский район» подписали сегодня, 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«В наш лексикон прочно вошло выражение "социальное партнерство". Под ним подразумевают союз организаций, которые объединяются для решения неотложных задач социально-экономического характера. Конечный результат – создать максимально комфортные условия для труда и отдыха работников. Польза такого партнерства ни у кого не вызывает сомнений», - отметили в облсовпрофе.

Соглашение подписали глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и председатель координационного совета профсоюзных организаций в муниципальном образовании «Дедовичский район» Ирина Курдюкова.

Предметом соглашения является взаимодействие сторон в сфере обеспечения соблюдения и защиты социально-трудовых, профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюзов и работников на территории муниципального образования «Дедовичский район».

«Известно, что от работы администрации во многом зависит местный социальный климат – все, что затрагивает интересы жителей: коммунальные услуги, медицинское обслуживание, образование, культура, жилье, транспорт, связь. Для того, чтобы решать множество различных, вопросов, связанных с жизнью трудовых коллективов, профсоюзным комитетам предприятий и организаций необходимо поддерживать постоянные контакты с администрацией района, с органами местного самоуправления», - заметили в облсовпрофе.

Там также предположили, что подписанное соглашение будет способствовать налаживанию этих контактов и улучшению социально-экономического положения граждан, работающих на территории Дедовичского района.

В состав координационного совета вошли семь человек – председатели районных и первичных отраслевых профсоюзных организаций, осуществляющие свои действия на территории района.

После подписания соглашения представители Псковского облсовпрофа поздравили с прошедшим юбилеем одного из членов координационного совета — председателя Дедовичского отделения «Союз пенсионеров России» Валентину Фишбейн. Ей вручили подарок и благодарность от Псковского облсовпрофа за активную общественную работу в профсоюзах.