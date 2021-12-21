Общество

Все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы с 27 декабря по 9 января

С 27 декабря по 9 января все школы и учреждения среднего профессионального образования Псковской области уйдут на зимние каникулы. Об этом на своей странице Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что такое решение было принято для обеспечения единого регионального подхода организации образовательного процесса. Соответствующие рекомендации комитета по образованию довели до всех образовательных учреждений.

«Радует, что почти все школы заканчивают учебный год в очном формате, кроме единичных учреждений, где учеников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников пожелал учащимся завершить эту четверть или семестр с хорошими оценками.