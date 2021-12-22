Общество

Псковская область получит около 90 млн рублей на поддержку лечебных учреждений

Псковская область получит 89 млн рублей на поддержку лечебных учреждений, которые осуществляют лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

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Финансирование пойдет на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала.

Источник финансирования - резервный фонд кабмина. Всего дотации поступят в 54 региона. Общий объем поддержки составит 10 млрд рублей.