Общество

Студенты Псковского медколледжа рассказали о работе в больницах области

В условиях пандемии и дефицита кадров студенты Псковского медколледжа не ограничиваются производственной практикой, а занимают вакантные места в больницах и поликлиниках без отрыва от обучения. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

«В период пандемии колоссальная нагрузка - в среднем ежесуточно поступает около 1000 вызовов. На одного диспетчера приходится где-то 200-250 вызовов. И помощь студентов для нас сейчас очень актуальна. В сутки у нас работает по 5 диспетчеров приема плюс к вечеру приходят студенты, которые сейчас являются нашими сотрудниками», - рассказал старший фельдшер оперативного отдела Псковской станции скорой медицинской помощи Раиль Агакишиев.

Для студентов предусмотрен удобный график: по будням работают в ночь, на выходных заступают на сутки. Оплата – 0,75 сотых ставки. Люди на другом конце провода не всегда доброжелательные, задача диспетчера - услышать человека и найти подход к каждому.

«Позвонят, я потом жду, когда фельдшер обработает и смотрю, что по итогу получилось, интересно посмотреть, какой диагноз поставил врач, что назначил - опыт какой-то получаешь, находясь здесь. Если в ночь работать - есть перерывы, и я успеваю сделать домашние уроки, у меня есть даже четыре часа отдыха - я могу не спать, это время посвятить учебе», - поделилась студентка 4 курса Псковского медицинского колледжа Анна.

«Мне это было интересно еще с самого детства, еще с садика, наверное, игрушки, больнички, ну и так занесло. Еще в школе нравились предметы – химия, биология. Потом больше и больше. И вот пришел к этому. Есть интерес получить сначала среднее образование, а затем уже пойти либо в патологоанатомы, либо реаниматологом», - дал интервью студент 1 курса Псковского медицинского колледжа Никита Беззубов.

Выпускники Псковского медицинского колледжа работают во всех лечебно-профилактических учреждениях области и в других регионах. Сейчас в учебном заведении более 500 студентов.