Общество

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предлагает ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.

«Это большая проблема, мы о ней не первый день говорим, о том, что значат вейпы, электронные сигареты, нагреватели… За продажу такой продукции детям должна быть уголовная ответственность», - сказал РИА Новости Хамзаев.

В России в целом следует запретить производство и продажу вейпов, электронных сигарет с вкусовыми добавками и другой подобной никотиносодержащей продукции, заявил депутат. «Это нормальная международная практика на сегодняшний день. Мы видим, что система контроля, регулирования, качества здесь полностью отсутствует, не работает, никто этим не занимается и не проверяет», - отметил Хамзаев.