Общество

Рост числа людей с ожирением может негативно отразиться на демографии – эндокринолог

Высокий процент людей с ожирением в РФ может стать косвенной причиной снижения роста населения в стране, так как лишний вес влияет на гормональные процессы в организме, сообщил эндокринолог-диетолог Михаил Бельцевич.

По данным Росстата, доля взрослых людей с лишним весом выросла в России за последние пять лет. Предожирение и ожирение в 2023 году зафиксировано у 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет, против 61,7% в предыдущем таком исследовании в 2018 году. Наиболее заметные изменения произошли у мужской части населения страны.

«Лишний вес может стать причиной отсутствия фертильности. <...> Косвенно это может ударить по демографии в том числе, поэтому проблема очень серьезная», - пояснил врач, отвечая на вопрос о возможности снижения рождаемости вследствие роста числа россиян с ожирением.

Он отметил, что для решения этой проблемы необходимо вводить программы о правилах питания в школах, а также на государственном уровне пропагандировать здоровый образ жизни, пишет ТАСС.

«Основным фактором риска является отсутствие культуры питания, в том числе, когда родители передают детям неправильные пищевые привычки. Это общественно-политическая проблема, к сожалению», - рассказал Михаил Бельцевич.

Кандидат технических наук, заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Смирнова сообщила, что в последние годы в стране большое внимание уделяется повышению приверженности граждан здоровому образу жизни и питания, в том числе различные госпрограммы, направленные на повышение образованности населения в вопросах здорового питания. Одной из них является федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».

В качестве примера эффективного способа коммуникации с потребителем можно привести маркировку пищевой ценности продуктов и вынесение содержания в продукте критически значимых для здоровья пищевых веществ, таких как жир, соль или добавленные сахара, на фронтальную этикетку.

«Проблема роста распространенности ожирения является актуальной для всего мира, было разработано и реализовано много разных профилактических мер, направленных на ограничение потребления продуктов с избыточным содержанием таких веществ, какие-то из них были достаточно эффективными. Но если мы говорим о снижении распространенности ожирения в глобальном масштабе, то, к сожалению, на сегодняшний день цель пока далека от достижения», - сказала она.

Ранее в докладе «Российский эпидемиологический мониторинг питания взрослого населения» ФИЦ питания и биотехнологии сообщалось, что, по данным за 2023 год, около 44% взрослого и 20% детского населения России страдают избыточной массой тела. Ожирение наблюдается у 20% взрослых и 9% детей.