Общество

Билеты на предпоказ мультфильма «Ози: Голос джунглей» разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Билеты на предпоказ фильма «Ози: Голос джунглей (2023)» (6+) разыгрывает радио ENERGY (105.3 FM) в Пскове.

Кадр из фильма «Ози: Голос джунглей (2023)» / «КиноПоиск»

«Разлучённая с семьёй из-за пожара, обезьянка Ози живёт в заповеднике и в своем блоге знакомит весь мир с завораживающей природой этих мест. Но когда Ози узнаёт, что её родители живы, а джунглям угрожает опасность, она отправляется в захватывающее дух приключение по тропическим лесам. С помощью новых колоритных друзей она на собственном примере узнает, что даже один голос может изменить мир», - рассказывают о сюжете фильма.

Розыгрыш билетов на предварительный показ проходит с 2 по 9 августа по будням на волне 105.3 FM. Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 10 августа в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 14.00.

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.