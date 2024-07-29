Общество

Полезная «побочка»

В плане выбора кисломолочных продуктов большинство из нас очень консервативны: кефир, йогурт, сметана, снежок. Тем не менее, полезнейших молочных продуктов намного больше. Один из них - сыворотка. Псковская Лента Новостей узнала о том, чем полезен этот продукт и как его можно использовать.

Большинство считает сыворотку отходом производства, ненужной жидкостью, остающейся после приготовления творога. Действительно, это продукт переработки молока, который образуется в процессе сквашивания. Но этот побочный продукт очень полезен для организма!

Процесс приготовления творога – настоящее безотходное производство, в результате которого появляется готовый продукт и обладающая чудесными свойствами сыворотка. Прозрачная желтая жидкость, которая образуется в процессе скисания молока, считалась лечебной еще в Древней Греции. Гиппократ рекомендовал принимать ее при туберкулезе, желтухе, кожных болезнях. В XVIII веке использование сыворотки стало особенно популярным. И в технологичном XXI веке применение этого продукта в профилактических целях не теряет актуальности.

Низкокалорийная и очень полезная

Сыворотка – самый низкокалорийный молочный продукт. Но по количеству полезных веществ она не уступает кефиру и молоку.

Молочная сыворотка примерно на 93 % состоит из воды. Остальные 7% включают в себя все самое лучшее, что есть в молоке. В состав сыворотки входит полный набор витаминов группы В, витамин С, никотиновая кислота, холин, витамин А, витамин Е и биотин. Сыворотка содержит также кальций, магний, железо и пробиотические бактерии.

«Молочная сыворотка - ценный диетический напиток, способствующий нормализации обмена веществ», - сообщила главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

Врач отмечает, что молочная сыворотка является легкоусвояемым продуктом, особенно полезным для людей с нарушением обмена веществ, лишним весом, хроническими заболеваниями.

«Она способствует нормализации холестерина и сахара, является отличным иммуномодулятором с выраженной антиоксидантной активностью. Также молочная сыворотка полезна при повышенном артериальном давлении и проблемах с сосудами. Тонизирующие свойства сыворотки принесут пользу в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний и операций», - сообщила Елена Аверьянова.

Но как в случае с любым целебным продуктом, есть противопоказания. «Ограничением к приему молочной сыворотки являются аллергия на молочный белок и мочекаменная болезнь»,- отметила врач.

В чистом виде и в коктейлях

Как употреблять сыворотку? Лучше всего пить в чистом виде. Холодной или теплой — выбирать вам. Желательно употреблять ее перед едой. Допустимо использовать в качестве добавки к напитку специи, травы, соль или сахар. Летом ее можно добавлять во фруктовые и овощные соки, кисели, морсы: в таком виде она прекрасно утоляет жажду.

А какие вкусные коктейли получаются на основе сыворотки!

Также сыворотка – хорошая заправка для окрошки. Благодаря ей получается легкое и освежающее блюдо, которое идеально подходит для жаркого дня. Кроме того, на основе сыворотки готовится эластичное тесто для блинов, оладий, печенья.

Для красоты

Применяется сыворотка и в косметических целях. Она улучшает состояние кожи и волос. Регулярно используя это средство, можно буквально преобразиться.

«Молочная сыворотка содержит множество витаминов и минералов для кожи. Способствуют увлажнению, восстановлению гидролипидной мантии, питанию кожи, успокаивает ее», - рассказала псковский косметолог-эстетист Ульяна Евдокимова.



Ульяна обратила внимание на то, что в составе сыворотки витамины группы В, аминокислоты и физиологические липиды, которые легко проникают в клетки эпидермиса и тем самым могут благотворно влиять на кожу — питают ее, увлажняют и успокаивают. Также часто сыворотку используют в средствах для волос.

«Наружное применение сыворотки способно улучшить регенерацию (обновление) клеток кожи, оказывает восстанавливающее действие. Но для красоты кожи и волос можно употреблять сыворотку и внутрь, если нет противопоказаний», - посоветовала косметолог.

По ее словам, здоровая микрофлора кишечника очень тесно коррелирует со здоровым микробиомом кожи. «Если кишечник будет здоровым, полезные бактерии будут размножаться и лучше синтезировать витамины, необходимые для красоты кожи. Например, витамины группы В. В свою очередь это окажет благотворное влияние и на сосуды, которые питают организм, в том числе, кожу. А это тоже про красоту!», - отметила Ульяна Евдокимова.

Таким образом, молочная сыворотка — это настоящая находка для тех, кто следит за своим здоровьем, состоянием кожи и волос и старается правильно питаться.

Где купить?

Пастеризованную молочную сыворотку в пакетах объемом 1 литр производит Пушкиногорский маслосырзавод. Купить полезный продукт можно в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья».

Молочные продукты Пушкиногорья - залог крепкого здоровья!

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