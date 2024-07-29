Общество

Опыт создания Музея оккупации представит Псковская область на окружном форуме «Без срока давности»

Окружной научно-практический форум «Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников на Северо-Западе России в годы Великой Отечественной войны. Ключевые точки исторической памяти» проходит в Петрозаводске с 1 по 2 августа. Организатором выступает Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участниками форума стали специалисты, принимающие непосредственное участие в реализации проекта «Без срока давности» в регионах СЗФО, сотрудники следственных органов и прокуратуры, а также представители научного сообщества, молодежных общественных объединений, патриотического воспитания, историки, архивисты, педагоги.

Регион представляют директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, а также сотрудники прокуратуры и Псковского государственного университета. Наталья Исакова в ходе работы представит опыт создания Музея оккупации и геноцида населения Псковской области и расскажет, как реализовывался данный проект. Учреждение стало первым в России музеем, которое посвящено тематике геноцида.

Федеральный проект «Без срока давности» реализуется при поддержке президента Российской Федерации с 2018 года. Важнейшим результатом проекта стало признание факта геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие суды прошли в регионах Северо-Западного федерального округа в 2020–2024 годах. Псковская область первая в России признала геноцид на территории целого региона.

Целью форума является обобщение опыта реализации проекта «Без срока давности» в СЗФО и формирование новых форматов сохранения исторической правды о преступлениях нацистской Германии и ее пособников против советского народа. В рамках экспертного и креативных кластеров специалисты расскажут об информационном сопровождении проекта «Без срока давности» на приграничной территории Северо-Западного федерального округа, изучат опыт мемориализации правды о геноциде советского народа со стороны нацистов и их пособников, в том числе в музейном пространстве и экскурсионных маршрутах Северо-Запада России.