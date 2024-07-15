Культура

Великолукская поэтесса Светлана Размыслович награждена нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность»

Поэтессу из Великих Лук Светлану Размыслович наградили знаком «За милосердие и благотворительность» на Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни во Владимирской области 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Фото здесь и далее: Псковском региональном отделении Союза писателей России

Светлана Размыслович – поэт, член Союза писателей России, организатор патриотических мероприятий в Великих Луках, участник всероссийских литературных акций и концертов, посвященных Донбассу и нашим бойцам, сражающимся в зоне спецоперации.

Великолучанка многие годы участвовала в гуманитарных миссиях на Донбассе. В 2024 году, окончив курсы медсестёр, в свой отпуск работала волонтёром-медсестрой в госпитале в Донецке.

«Спасибо, друзья, за то, что вы верите нашему Слову и делу, которому мы служим!» – поделилась Светлана Размыслович на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Награда присуждена поэтессе по решению Вязниковской структурной организации Ветеранов боевых действий Органов Внутренних дел и Внутренних Войск.