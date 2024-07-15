Культура

Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на сессии проекта «Без срока давности» в Санкт-Петербурге

Заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника Илья Казанцев выступил с докладом на стратегической сессии Проекта «Без срока давности» в музейном пространстве» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Научный сотрудник рассказал музейному сообществу о постерной выставке «Псков в период нацистской оккупации 1941 – 1944 годов: страницы памяти». Она расположена на западном прясле в северной части Псковского кремля.

Это совместный проект Псковского музея-заповедника и Государственного архива Псковской области. На ней представлены музейные и архивные документы (карты, фотографии, газеты, официальные распоряжения оккупационных властей), которые раскрывают преступную сущность немецкого оккупационного режима в Пскове в годы Великой Отечественной войны.

Доклад Ильи Казанцева на стратегической сессии – это вклад в разработку музейного и мемориального кластера о геноциде советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.