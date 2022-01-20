Общество

Привитые туристы без карантина смогут въезжать в Таиланд с 1 февраля

Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в королевство не проходить карантин, сообщила на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Теперь система «Test & Go» распространяется на прибывающих из любых стран.

«Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года, - подчеркнула она. - Путешественники из всех стран (и территорий - ред.), а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме».

При этом туристам потребуется сдать два ПЦР-теста - по прибытии и на пятый день нахождения в стране, добавила Марати Налита Андамо, напомнив о необходимости иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

По ее словам, путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста. «Это могут быть разные отели», - уточнила она.

Вместе с тем Марати Налита Андамо сказала, что с 1 февраля схема-«песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, распространится на новые районы. «Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури», - отметила представитель МИД.

«Было объявлено, что регистрация в программе "Test and Go" стартует с 1 февраля, - констатировал в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - В то же время было заявлено о том, что программа "песочница" распространяется на новые территории».

Данная инициатива была принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».